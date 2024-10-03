كاد أن يفقد البصر.. جراحة مُعقّدة تنقذ طفلًا من العمى في "تخصصي بريدة"

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عضو تجمع القصيم الصحي، بإنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من فقدان البصر في عينه اليمنى، وذلك بعد إجراء عملية جراحية معقدة تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الطفل قد وصل إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال ببريدة وهو يعاني من صداع شديد، ونقص في الرؤية، واحمرار حول العين اليمنى، وبعد الفحوصات الطبية، تبيّن أن الطفل يعاني من التهاب حاد في الجيوب الأنفية، تطور إلى تكوّن صديد حول العين اليمنى، مما أدى إلى تدهور حدة بصره، رغم تلقيه العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية.
وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور رائد المطيري، الذي قرر بشكل عاجل نقل الطفل إلى المستشفى العام لإجراء عملية جراحية لإنقاذ العين، استغرقت ثلاث ساعات، شملت تنظيف الجيوب الأنفية وإزالة الصديد عن طريق المنظار، بالتعاون مع أطباء جراحة العيون.
وبعد نجاح العملية، تم إعادة الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال لاستكمال العلاج بالمضادات الحيوية، وفي اليوم التالي، استعاد الطفل حدة نظره بالكامل وتماثل للشفاء، ليخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة، مع متابعة حالته في العيادات المختصة.
وشارك في إجراء العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور رائد المطيري، استشاري الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الدكتور لبيب سيلان، بالتعاون مع فريق من قسم طب العيون بقيادة استشاري جراحة العيون والأجفان والطرق الدمعية الدكتور إيهاب الغزاوي.