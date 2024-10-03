كاد أن يفقد البصر.. جراحة مُعقّدة تنقذ طفلًا من العمى في "تخصصي بريدة"

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الطفل قد وصل إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال ببريدة وهو يعاني من صداع شديد، ونقص في الرؤية، واحمرار حول العين اليمنى، وبعد الفحوصات الطبية، تبيّن أن الطفل يعاني من التهاب حاد في الجيوب الأنفية، تطور إلى تكوّن صديد حول العين اليمنى، مما أدى إلى تدهور حدة بصره، رغم تلقيه العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية.