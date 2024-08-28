فريق طبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية يقدم العلاج الجيني باستخدام تقنية التعديل الوراثي

وتفصيلاً؛ في إنجاز جديد يعد الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني تم بنجاح في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي) باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لمريض يبلغ من العمر 13 عامًا ويعاني بسبب أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى) مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة. هذا وقد تم خروجه من المستشفى بحمد الله تعالى بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء.