فريق طبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية يقدم العلاج الجيني باستخدام تقنية التعديل الوراثي

في إنجاز طبي يعد الأول على مستوى العالم، نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بتقديم العلاج الجيني (كاسكيفي) باستخدام تقنية التعديل الوراثي (كرسبر)، لمصاب يبلغ من العمر 13 عامًا يعاني بسبب أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى).
وتفصيلاً؛ في إنجاز جديد يعد الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني تم بنجاح في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي) باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لمريض يبلغ من العمر 13 عامًا ويعاني بسبب أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى) مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة. هذا وقد تم خروجه من المستشفى بحمد الله تعالى بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء.
وطبقًا للحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، سيتم قريبًا بإذن الله إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعدد آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.