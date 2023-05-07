طقس حار نهاراً.. أجواء المملكة في قراءة جوية لـ"الحصيني"

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ "متفرقة" من مناطق: عسير وجازان ونجران واليمن؛ تمتد -إن شاء الله- لشمال شرق الباحة وجنوب غرب القويعية.