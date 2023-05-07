طقس حار نهاراً.. أجواء المملكة في قراءة جوية لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفق النماذج العددية للطقس، الأجواء تميل للحرارة إلى حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا المرتفعات الجبلية فمعتدلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ "متفرقة" من مناطق: عسير وجازان ونجران واليمن؛ تمتد -إن شاء الله- لشمال شرق الباحة وجنوب غرب القويعية.
وتابع: رياحٌ معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاءٍ من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، إلا أن يصرفها الله.