رئاسة الشؤون الدينية تعزز مبادرة "الحقائب التوعوية الرقمية" خلال الحج

ويأتي تفعيل هذه المبادرة النوعية ضمن سلسلة المبادرات التي أعدتها الرئاسة ضمن خطتها التشغيلية الدينية لموسم الحج؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن دينيًا وعلميًا، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية؛ لإفادة أكبر عدد من المسلمين، وتوضيح صورة الإسلام الحق، المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام.