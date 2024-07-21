المملكة تختتم مشاركتَها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 لتعزيز التنمية المستدامة

وقال خلال كلمة المملكة في المنتدى: "إن تسريع وتيرة التقدم يتطلّب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركّز على الحلول، وتطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية، والحلول الأمثل التي تحقق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة، ونحن في المملكة ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام، وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى اتباعنا نهجًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج إمكاناتنا الكامنة تحت مظلّة رؤية المملكة 2030، كما نعمل على تعزيز الاستدامة محليًّا؛ حيث تقوم المدن بنشر مراجعاتها المحلية الطوعية ودمج الممارسات المستدامة للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية".