نتائج الانتخابات.. أميركا تنتظر حسم رئيسها

فاز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب بولاية نورث كارولاينا المتأرجحة، والتي تملك 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، ليحسم بذلك، أولى الولايات المتأرجحة، التي يمر عبرها الطريق إلى البيت الأبيض.

ورفع ترمب بذلك رصيده في المجمع الانتخابي إلى 230 من أصل 270 لازمة للفوز بالرئاسة.