نتائج الانتخابات.. أميركا تنتظر حسم رئيسها

فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، بولاية نيو ميكسيكو (5 أصوات بالمجمع الانتخابي)، لترفع رصيدها من الأصوات إلى 192 من أصل 270 لازمة للفوز بالبيت الأبيض.
ترمب يفوز بنورث كارولاينا أولى الولايات المتأرجحة في سباق 2024
فاز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب بولاية نورث كارولاينا المتأرجحة، والتي تملك 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، ليحسم بذلك، أولى الولايات المتأرجحة، التي يمر عبرها الطريق إلى البيت الأبيض.
ورفع ترمب بذلك رصيده في المجمع الانتخابي إلى 230 من أصل 270 لازمة للفوز بالرئاسة.
دونالد ترمب يحسم الأصوات في ولاية كارولاينا الشمالية
فاز دونالد ترامب بولاية كارولينا الشمالية، وهي ولاية متأرجحة رئيسية، ويقود الآن 230 إلى 179.
ذكرت فوكس نيوز أن حملة كامالا هاريس توقفت عن إبداء التعليقات على وسائل الإعلام.
كامالا هاريس تحسم الأصوات في ولاية أوريغون
كامالا هاريس تحسم الأصوات في ولاية كاليفورنيا
فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس بولايتي كاليفورنيا (54 صوتاً)، وواشنطن (12 صوتاً)، لترفع رصيدها من الأصوات إلى 179 من أصل 270 لازمة للفوز بالبيت الأبيض.
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ترمب يفوز بولايتي آيوا وكنساس
فاز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بولاية كنساس، والتي تملك 6 أصوات بالمجمع الانتخابي، وولاية آيوا التي تملك 6 أصوات أيضاً، ليرفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 210، من أصل 270 لازمة للفوز بالبيت الأبيض.
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ترمب يصل لـ 210 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 112 صوت لهاريس
دونالد ترامب يفوز بولاية جورجيا
هاريس تفوز بولاية كولورادو وترفع رصيدها من أصوات المجمع الانتخابي إلى 109
فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس بمقاطعة واشنطن (العاصمة)، والتي تملك 3 أصوات بالمجمع الانتخابي، لترفع رصيدها من الأصوات إلى 112من أصل 270 لازمة للفوز بالبيت الأبيض.