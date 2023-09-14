وزير الصناعة يستعرض مع نظيره البريطاني الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين

وأكّد اللقاء على رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري، وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.