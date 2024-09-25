"تقدير" تطلق خدمة لتقدير الأضرار غير الناشئة من الحوادث المرورية أو الجنائية

وأوضحت "تقييم" أنه نظرًا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة من غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.