محليات

عالي الخطورة.. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً بخصوص ثغرات WhatsApp

قال: يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد
عالي الخطورة.. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً بخصوص ثغرات WhatsApp
سبق
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني على WhatsApp.

ونشرت WhatsApp تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في النسخ:

WhatsApp - Android

ما قبل نسخة 2.22.16.12

ما قبل نسخة 2.22.16.2

WhatsApp Business - Android

ما قبل نسخة 2.22.16.12

WhatsApp - iOS

ما قبل نسخة 2.22.16.12

ما قبل نسخة 2.22.15.9

WhatsApp Business - iOS

ما قبل نسخة 2.22.16.12

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابط:

https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/

مع التنويه بضرورة التأكّد من تحديث النسخ المتأثرة من المتاجر الرسمية.

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المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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