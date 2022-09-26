عالي الخطورة.. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً بخصوص ثغرات WhatsApp

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني على WhatsApp.
ونشرت WhatsApp تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في النسخ:
WhatsApp - Android
ما قبل نسخة 2.22.16.12
ما قبل نسخة 2.22.16.2
WhatsApp Business - Android
ما قبل نسخة 2.22.16.12
WhatsApp - iOS
ما قبل نسخة 2.22.16.12
ما قبل نسخة 2.22.15.9
WhatsApp Business - iOS
ما قبل نسخة 2.22.16.12
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابط:
مع التنويه بضرورة التأكّد من تحديث النسخ المتأثرة من المتاجر الرسمية.