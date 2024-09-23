"أبراج العروس" تهنئ القيادة باليوم الوطني السعودي

وأكد التركي في تهنئته أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على قلب كل مواطن؛ إذ يتجدد فيه الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، ويُعبِّر فيه الجميع عن حبهم واعتزازهم بما حققته السعودية من تقدُّم في مختلف المجالات، ولاسيما في القطاعَيْن العقاري والاقتصادي.