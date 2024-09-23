"أبراج العروس" تهنئ القيادة باليوم الوطني السعودي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة أبراج العروس العقارية، المستشار علي بن محمود التركي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.
وأعرب التركي عن فخره واعتزازه بالإنجازات العظيمة التي حققتها السعودية تحت القيادة الحكيمة، التي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.
وأكد التركي في تهنئته أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على قلب كل مواطن؛ إذ يتجدد فيه الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، ويُعبِّر فيه الجميع عن حبهم واعتزازهم بما حققته السعودية من تقدُّم في مختلف المجالات، ولاسيما في القطاعَيْن العقاري والاقتصادي.
وأضاف: "إن رؤية السعودية 2030 جاءت لتفتح آفاقًا جديدة للتطور والنمو. ونحن في أبراج العروس نفتخر بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الوطنية المباركة، ونواصل التزامنا بدعم خطط التنمية، وتقديم أفضل الخدمات العقارية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة".
وأشاد التركي بالجهود التي تبذلها القيادة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السعودية تشهد طفرة نوعية في جميع القطاعات، بما فيها القطاع العقاري الذي أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن شركة أبراج العروس مستمرة في العمل لتحقيق أهدافها الطموحة، والمساهمة في رفعة وازدهار السعودية.
وفي ختام تصريحه دعا المستشار علي بن محمود التركي اللهَ أن يديم على السعودية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، ويوفقها لمزيد من التقدم والازدهار، متطلعًا إلى مستقبل مليء بالإنجازات والفرص التي ستعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية عالمية.