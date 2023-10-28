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نحيطكم بأجوائكم.. "صور الرادار" ترصد سحبًا ممطرة ورياحًا هابطة على 3 مناطق
"الأرصاد" يتوقّع استمرارَها خلال الساعات القادمة وتمتدّ لأخرى ويصاحبها زخات من البرد
قال المركز الوطني للأرصاد، تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم : إن صور الرادار توضّح تواجدَ السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد، تؤدّي إلى جريان السيول على مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف المركز عبر حسابه في "إكس": أن الحالة تزداد خلال الساعات القادمة، وتمتدّ لتشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ثم منطقتَيْ حائل والجوف.