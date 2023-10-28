نحيطكم بأجوائكم.. "صور الرادار" ترصد سحبًا ممطرة ورياحًا هابطة على 3 مناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم : إن صور الرادار توضّح تواجدَ السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد، تؤدّي إلى جريان السيول على مناطق جازان وعسير والباحة.