"الصحة": موقع إلقاء المخلفات الطبية قرب تيماء هو مكب للنفايات ولا يخص الوزارة

أفادت الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة بأن الموقع المشار إليه في الخبر المنشور بصحيفة "سبق"، تحت عنوان "5 خطوات ذهبت أدراج الرياح.. شاهد مخلفات طبية ملقاة قرب تيماء والخطر قائم"، هو مكب للنفايات ولا يخص "الصحة".
وقالت الوكالة: اتضح أن الإبر والزجاج عمرها يتجاوز عشرات السنين وأغلبها أدوية بيطرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعاقدت منذ 15 عاماً مع شركات للتخلص من النفايات الطبية.
وأضافت: لم يتم رمي أي من النفايات الطبية التي تعود إلى "الصحة" في مكب النفايات، حيث تسلم بطريقة نظامية رسمية للشركات المختصة وإدارة التموين الطبي.