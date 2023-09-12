"الصحة": موقع إلقاء المخلفات الطبية قرب تيماء هو مكب للنفايات ولا يخص الوزارة

وقالت الوكالة: اتضح أن الإبر والزجاج عمرها يتجاوز عشرات السنين وأغلبها أدوية بيطرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعاقدت منذ 15 عاماً مع شركات للتخلص من النفايات الطبية.