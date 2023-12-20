"أوله محرق وآخره مورق": "الزعاق" يوضح سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته

وبيّن الزعاق؛ أن البرد له بداية ثم شدة ونهاية، يبدأ بموسم "الصفري" وهو برد الوسم، وسُمي بهذا لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، ويشتد بموسم الإزيرق بآخر المربعانية وأول الشبط، وسُمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدة البرد.