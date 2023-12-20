"أوله محرق وآخره مورق": "الزعاق" يوضح سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته.
وبيّن الزعاق؛ أن البرد له بداية ثم شدة ونهاية، يبدأ بموسم "الصفري" وهو برد الوسم، وسُمي بهذا لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، ويشتد بموسم الإزيرق بآخر المربعانية وأول الشبط، وسُمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدة البرد.
وأضاف، أن موسم البرد ينتهي بموسم العقارب.
وقال الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، إنه يتم التحذير من أول البرد وآخره، بسبب أنه يفعل في الأجساد ما يفعله في الأشجار، فأوله محرق وآخره مورق.