شاهد.. الجهات الحكومية والأمنية تكثف جهودها للحفاظ على سلامة الحشود بالحرم المكي

وفي التفاصيل، تعتمد الجهات الأمنية على تقنيات حديثة، مثل كاميرات المراقبة المنتشرة في كل أنحاء المنطقة، وتوجيه فِرق ميدانية لإدارة تدفق الحشود، وضمان عدم التكدس. ويتم توجيه المشاة إلى مسارات محددة مع تفعيل نقاط التفتيش والمداخل المتاحة بعناية؛ ما يساعد على تنظيم الحشود بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.