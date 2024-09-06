شاهد.. الجهات الحكومية والأمنية تكثف جهودها للحفاظ على سلامة الحشود بالحرم المكي

بثَّ الحساب الرسمي لوزارة الداخلية صورًا لجهود الجهات الحكومية في المنطقة المركزية والحرم المكي أمس الجمعة؛ إذ تعمل الجهات الأمنية في المنطقة المركزية والحرم المكي على مدار الساعة لضمان سلامة الحشود الكبيرة من الزوار والمصلين، خاصة في أوقات الذروة كيوم الجمعة مثلاً.
وتبذل هذه الجهات جهودًا متواصلة لتنظيم حركة المركبات والمشاة، مع التركيز على ضمان سلامة الجميع، وتيسير حركتهم.
وفي التفاصيل، تعتمد الجهات الأمنية على تقنيات حديثة، مثل كاميرات المراقبة المنتشرة في كل أنحاء المنطقة، وتوجيه فِرق ميدانية لإدارة تدفق الحشود، وضمان عدم التكدس. ويتم توجيه المشاة إلى مسارات محددة مع تفعيل نقاط التفتيش والمداخل المتاحة بعناية؛ ما يساعد على تنظيم الحشود بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وفيما يتعلق بتنظيم سير المركبات يتم التنسيق المستمر بين إدارات المرور والجهات الأمنية لإغلاق بعض الشوارع خلال أوقات الذروة، وتحويل الحركة إلى مسارات بديلة لتجنب الازدحام، كما يتم توفير مواقف بعيدة عن المنطقة المركزية مع تسيير حافلات نقل جماعي لتقليل الضغط على الشوارع الرئيسية.
وتحرص الجهات الأمنية على توفير الحماية الوقائية من خلال وجود مكثف ومستمر في جميع النقاط الحيوية؛ بما يضمن سرعة التعامل مع أي موقف طارئ.
كما يتم تقديم المساعدة الإرشادية للحجاج والمعتمرين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات؛ لضمان سلامتهم.
وتسهم هذه الجهود المنظَّمة والمتواصلة في الحفاظ على انسيابية الحركة في المنطقة المركزية، وتعزيز سلامة الزوار والمواطنين؛ ما يجعل تجربة الزائرين أكثر سلاسة وأمانًا.