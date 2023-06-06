بالصور.. الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يعلن نتائج التحقيقات في بعض الادعاءات الموجّهة لقوات التحالف

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وهي جدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخبارية، والمصادر المفتوحة، ومقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع إلى أقوالهم، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، ومقابلة عدد من المعتقلين ممن تمكنوا من الهروب من المعسكر والاستماع إلى أقوالهم، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن المعسكر المستهدف هو (معسكر الأمن المركزي) ويقع في مدينة (صعدة) ويبعد مسافة (2400) متر تقريباً جنوب مطار (صعدة).