MBUZZ تطلق "مركز التجارب" لتمكين عملائها من "معايشة" منتجاتها التقنية

أطلقت شركة MBUZZ التقنية مركز تجاربها الذي يُعَدّ واحدًا من خدمات ما قبل البيع التي تقدمها الشركة لعملائها، من موزعين ومستخدمين نهائيين، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة العملاء في التعرف على حزمة الحلول التقنية التي تطرحها الشركة، بما يمكنهم من تحديد احتياجاتهم بدقة.