MBUZZ تطلق "مركز التجارب" لتمكين عملائها من "معايشة" منتجاتها التقنية

أطلقت شركة MBUZZ التقنية مركز تجاربها الذي يُعَدّ واحدًا من خدمات ما قبل البيع التي تقدمها الشركة لعملائها، من موزعين ومستخدمين نهائيين، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة العملاء في التعرف على حزمة الحلول التقنية التي تطرحها الشركة، بما يمكنهم من تحديد احتياجاتهم بدقة.
ويضم مركز التجارب مجموعة من المرافق والتجهيزات والأدوات التي تساعد عملاء MBUZZ على معايشة الحلول التي تقدمها، والوقوف عن قرب على منتجاتها؛ مثل مختبر العينات، ومركز الخدمات المتكاملة، ومركز التدريب، والغرفة الإعلامية.
وقال مؤسس شركة MBUZZ ورئيسها التنفيذي المهندس نواف بن محمد الشمري: إن مختبر العينات يوفر فرصًا لتجربة منتجات MBUZZ تجربة حقيقية بكل خصائصها، والتعرف على القيمة العملية منها، في حين يقدم مركز الخدمة المتكاملة لمحة عن آلية تجميع هذه المنتجات، أما مركز التدريب فهو بيئة تدريبية لتمكين عملاء الشركة من استخدام منتجاتها، بل واستضافتهم لتدريب عملائهم على استخدام هذه المنتجات.
وأضاف "الشمري": إن الغرفة الإعلامية تفتح قنوات للتفاعل مع المستفيدين من منتجات تقنية المعلومات والاتصال التي تقدمها؛ بهدف تلقي تجاربهم ومقترحاتهم، والإفادة منها في تطوير المنتجات وتحسينها.
وتُعَد MBUZZ شركة سعودية رائدة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصال، وتمتلك فروعًا في دول منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وتنطوي حزمة حلول الشركة على منتجات محطات الأعمال، والخوادم وأجهزة التخزين، والشبكات، والألعاب، وغيرها.