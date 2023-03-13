مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يقيم 12 مزاداً على أكثر من 100 عقار

وتبدأ بـ34 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات معالم الرياض وشرق نجد ومروج نجد الإلكترونية، ثم 9 عقارات بمنطقة مكة المكرّمة في مزاد الشمس الإلكتروني الحضوري ومزاد البدر الإلكتروني ومزاد تلال الطائف الإلكتروني الحضوري، و16 عقارًا بمنطقة المدينة المنوّرة في مزاد آفاق التطوير الإلكتروني ومزاد رياض المدينة الثاني، ثم 8 عقارات في منطقتَي عسير وجازان في مزاد لؤلؤة الجنوب الإلكتروني، ثم 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني الثاني، و14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد نسيم الشرقية الإلكتروني، وأخيرًا 20 عقارًا بمدينة حائل في مزاد واجهة الاستثمار الحضوري.