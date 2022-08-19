24 عامًا من المطالبات بعبَّارة.. أهالي "الخوارية" بصبيا يقضون ساعات من الانقطاع بسبب السيول

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24 عامًا من المطالبات بعبَّارة.. أهالي "الخوارية" بصبيا يقضون ساعات من الانقطاع بسبب السيول
يعيش سكان قرية الخوارية شمال محافظة صبيا ساعات من الانقطاع بسبب جريان السيول بمدخل قريتهم، بالرغم من المطالبات التي استمرت أكثر من 24 عامًا، وسط مناشدات لوزارة النقل والجهات المعنية لإنهاء معاناتهم بإنشاء جسر أو عبَّارة.
وبيَّن الأهالي أن قريتهم أصبحت من كبرى القرى بمحافظة صبيا من ناحية المباني والسكان، ولكنها ما زالت تعاني بسبب السيول التي تحاصرها، مبينين أن الحل هو إنشاء جسر أو عبَّارة لهم.
وقال الأهالي: ظهرت بوادر لإنشاء المشروع بعد المخاطبات التي وصلت للجهات المختصة، ولكن سرعان ما عاد الوضع إلى ما هو عليه، ولم يتم تنفيذ المشروع؛ وهو ما جعل المعاناة تستمر.
وكانت منطقة جازان قد شهدت أمطارًا، خلفت سيولاً في مختلف محافظاتها، فيما تواصل فِرق الدفاع المدني انتشارها، ومتابعة الحالة الماطرة التي تشهدها محافظات المنطقة .