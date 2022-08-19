24 عامًا من المطالبات بعبَّارة.. أهالي "الخوارية" بصبيا يقضون ساعات من الانقطاع بسبب السيول

وقال الأهالي: ظهرت بوادر لإنشاء المشروع بعد المخاطبات التي وصلت للجهات المختصة، ولكن سرعان ما عاد الوضع إلى ما هو عليه، ولم يتم تنفيذ المشروع؛ وهو ما جعل المعاناة تستمر.