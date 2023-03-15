أمير عسير يدشّن 42 مشروعًا تنمويًا للطرق ومرافق النقل بالمنطقة

من جانب آخر أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عقب التدشين عن سعادته لما يحظى به القطاع من دعمٍ لامحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على رعايته وتدشينه لهذه المشروعات، ومثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة في المنطقة من قِبل سموه، مؤكدًا حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على إنجاز مشروعاتها بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة في جميع شبكات الطرق بالمملكة، للإسهام في توفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي منطقة عسير.