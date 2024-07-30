"مدل بيست" تحصد ثلاث جوائز عالمية جديدة تقديرًا لريادتها في صناعة الترفيه الموسيقي

كما فازت "مدل بيست" بجائزة القيادة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، فئة "شركة العام" , "أفضل حملة تسويقية خلال العام لمهرجان ساوندستورم 2023" Middle-East Asia Leadership Awards، وذلك في "حفل جوائز القيادة في الشرق الأوسط وآسيا". وتعد الجائزة واحد من أبرز الجوائز المرموقة التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية التي يحققها الأفراد والشركات المتميزة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا.