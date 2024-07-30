"مدل بيست" تحصد ثلاث جوائز عالمية جديدة تقديرًا لريادتها في صناعة الترفيه الموسيقي

فازت شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، مؤخرًا بثلاث جوائز عالمية جديدة تقديرًا وتأكيدًا لريادتها في صناعة الترفيه والإبداع في التسويق وتنظيم الفعاليات، ونجاحها في بناء شركة متكاملة في قطاع الترفيه الموسيقي.
أول الجوائز التي حصلت عليها "مدل بيست" هي جائزة "إيفنتكس" الفضية EVENTEX، وفازت بها تقديرًا للنجاح في إطلاق وتنظيم فعالية "بلد بيست". وتمنح هذه الجائزة احتفاءً بالمؤسسات والهيئات المتميزة في مجال التسويق وتنظيم الفعاليات.
كما فازت "مدل بيست" بجائزة القيادة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، فئة "شركة العام" , "أفضل حملة تسويقية خلال العام لمهرجان ساوندستورم 2023" Middle-East Asia Leadership Awards، وذلك في "حفل جوائز القيادة في الشرق الأوسط وآسيا". وتعد الجائزة واحد من أبرز الجوائز المرموقة التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية التي يحققها الأفراد والشركات المتميزة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
أما الجائزة الثالثة، فهي الجائزة الفضية من منظمة "ستيفي" Stevie Awards، وذلك عن فئة "الإبداع في الفعاليات الترفيهية"، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم.
يُشار إلى أن كل جائزة يتم منحها وفق معايير محددة يتم فيها تقييم جوانب عدة منها الابتكار والإبداع والريادة وغيرها، ما يؤكد ريادة "مدل بيست في قطاع الترفيه الموسيقي ودورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الإبداعي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.