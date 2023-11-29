"هيئة الطرق" تحصل على إحدى جوائز منتدى إدارة المشاريع

حصلت الهيئة العامة للطرق على إحدى جوائز منتدى إدارة المشاريع وذلك نظير تميز الهيئة في إدارة المشاريع، حيث حصلت على هذه الجائزة؛ نظير إدارة التحول الفاعلة في الجانب الاستراتيجي، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع، وتطبيق مفهوم الحوكمة في إدارة المشاريع، إضافة لتميز الكوادر الوطنية، واستخدام العديد من التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.