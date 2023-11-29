"هيئة الطرق" تحصل على إحدى جوائز منتدى إدارة المشاريع

حصلت الهيئة العامة للطرق على إحدى جوائز منتدى إدارة المشاريع وذلك نظير تميز الهيئة في إدارة المشاريع، حيث حصلت على هذه الجائزة؛ نظير إدارة التحول الفاعلة في الجانب الاستراتيجي، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع، وتطبيق مفهوم الحوكمة في إدارة المشاريع، إضافة لتميز الكوادر الوطنية، واستخدام العديد من التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع.