41 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة سجلت 41 درجة مئوية، تليها ينبع 40 درجة مئوية، ثم الدمام والأحساء 39 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وجدة وجازان 38 مئوية، ثم الرياض ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة والعلا وحفر الباطن والخرج 37 درجة.