مطالبات بفتح ملف الـ 300 مليون.. "مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان".. قصة تعثر!

ومشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة الذي كان من المفترض أن يرى النور آخر عام 1438هـ، حظي بميزانية تفوق 300 مليون ريال؛ لكن سحب المشروع من المقاول تسبّب في تأخير طويل وتوقف للمشروع منذ سنوات حتى هذه الأيام، رغم الضغوط التي تشهدها أقسام الولادة في مستشفيات المنطقة؛ حيث يعد مشروع مستشفى النساء والولادة من المشاريع المهمة التي طُرحت عبر وزارة الصحة مباشرة.