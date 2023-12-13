اليوم افتتاح معرض تايلاند الضخم في الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، افتتاح معرض تايلاند الضخم "Thailand Mega Fair 2023"، وهو المعرض الأول من نوعه في المملكة، ويُعَد هذا الحدث مناسبة مهمة، وسيستمر حتى 16 ديسمبر الجاري ويقام في مركز "ذي أرينا الرياض" للمعارض والفعاليات.