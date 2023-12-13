اليوم افتتاح معرض تايلاند الضخم في الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، افتتاح معرض تايلاند الضخم "Thailand Mega Fair 2023"، وهو المعرض الأول من نوعه في المملكة، ويُعَد هذا الحدث مناسبة مهمة، وسيستمر حتى 16 ديسمبر الجاري ويقام في مركز "ذي أرينا الرياض" للمعارض والفعاليات.
ويتضمن معرض تايلاند الضخم 2023 تسعة قطاعات رئيسية، وهي: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، وقطاع العطور، وقطاع الصحة والعافية، وقطاع قطع غيار السيارات، وقطاع المباني الفاخرة والديكور، وقطاع منتجات الاستخدام اليومي.
كما ستكون هناك أكثر من 200 علامة تجارية تعرض ما يزيد على ألف منتج من منتجات الشركات التايلاندية.