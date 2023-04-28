مناظر خيالية.. "الفلامنجو" و"أبو منجل" تتبختر في قلب نجد

يعيش الإنسان السعودي مرحلة نوعية، قد يراها البعض أقرب إلى الخيال؛ فمشاهدة طيور "أبو منجل" و"الفلامنجو" بمجموعات كبيرة، تحلق وتتنقل يمنةً ويسرةً في قلب نجد في مناطق برية، أمرٌ صعب المنال قبل الرؤية الوطنية رؤية 2030.