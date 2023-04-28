مناظر خيالية.. "الفلامنجو" و"أبو منجل" تتبختر في قلب نجد
يعيش الإنسان السعودي مرحلة نوعية، قد يراها البعض أقرب إلى الخيال؛ فمشاهدة طيور "أبو منجل" و"الفلامنجو" بمجموعات كبيرة، تحلق وتتنقل يمنةً ويسرةً في قلب نجد في مناطق برية، أمرٌ صعب المنال قبل الرؤية الوطنية رؤية 2030.
شيء لا يخطر على بال أن ترى تلك الطيور البحرية تتنقل متبخترة في بحيرة متنزه قاع ثرمداء مُضيفةً للمكان جمالاً إلى جماله.. إنها مشاهد ساحرة تأسر القلوب، وتستهوي محبي الطبيعة والحياة الفطرية.
المصور ثابت الفضل وثَّق تلك المناظر بعدسة كاميرته، وخص بها متابعي وقُراء "سبق".
يُذكر أن مياه الأمطار ملأت الأسبوع الماضي روضة "القاع" بمركز ثرمداء شمال شرق محافظة مرات، وسط اهتمام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالإشراف عليها، وحمايتها من دخول المركبات.
واجتذبت البحيرة المحفوفة بالكثبان الذهبية المتنزهين ومحبي البر؛ إذ جمعت بين صفاء المياه، وجمال الكثبان الرملية، التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والشمالية.
وتقع الروضة شمال شرق مركز ثرمداء بمحافظة مرات على ضفاف النفود، وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم، ويمكن الوصول إليها عن طريق "صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء"، أو عن طريق "ضرماء- مرات- ثرمداء".