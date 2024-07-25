"السجل والضمان والحصر".. طريقتان للإدخال المؤقت للبضائع تقارن بينهما "زاتكا"

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، إن هناك طريقتين للإدخال المؤقت للبضائع، مشيرة إلى دفتر الإدخال المؤقت "كارنيه" والضمانات المالية.
وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، الفرق بين الطريقتين؛ حيث دفتر الإدخال المؤقت لا حاجة فيه لوجود سجل تجاري، ولا يتطلب تقديم ضمانات مالية، ومحصور على بضائع محددة، ويمكن الأفراد والشركات والمؤسسات من الاستيراد والتصدير المؤقت.
وعن طريقة "الضمانات المالية أو البنكية"، أبانت الهيئة أنها "تتطلب وجود السجل، وتتطلب تقديم الضمانات المالية، وتشمل جميع أنواع البضائع المسموح استيرادها، ومقتصرة على المؤسسات والشركات التجارية".
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط .