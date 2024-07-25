"السجل والضمان والحصر".. طريقتان للإدخال المؤقت للبضائع تقارن بينهما "زاتكا"

وعن طريقة "الضمانات المالية أو البنكية"، أبانت الهيئة أنها "تتطلب وجود السجل، وتتطلب تقديم الضمانات المالية، وتشمل جميع أنواع البضائع المسموح استيرادها، ومقتصرة على المؤسسات والشركات التجارية".

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط .