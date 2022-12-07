"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطب الجمعة المقبلة للحث على النزاهة ومحاربة الفساد

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ؛ للحثّ على النزاهة ومحاربة الفساد، والتوكيد على تضمين الخطبة الحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وأهمية المحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.