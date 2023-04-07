محاكاة واقعية على خطى ولى العهد.. تقنيات وذكاء اصطناعي والشباب الرهان

ويوماً بعد آخر، تخطو المملكة خطوات وثابة نحو المستقبل في هذا المسار، وتحقق إنجازات نوعية في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، إيماناً من المملكة بأن هذا من صميم أدوات التقدم والارتقاء، وهو ما شدد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما حرص على زيارة شركات الذكاء الاصطناعي والتقنية العالمية، والتقاء مسؤوليها، في محاكاة واقعية لتطورات المستقبل.