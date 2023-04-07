محاكاة واقعية على خطى ولى العهد.. تقنيات وذكاء اصطناعي والشباب الرهان

عندما أعلن سمو ولي العهد، يحفظه الله، عن رؤية 2030 قبل سبع سنوات، أكد ضمن بنود الرؤية وتطلعاتها على أهمية أن يتسلح الوطن بأجيال من التقنيين والمبتكرين والمخترعين الذين سيكون عليهم دور رئيس في النهوض بالوطن، وتعزيز قدرات المملكة الثالثة، بالدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وانتشاره في كل مفاصل الدولة.
ولعل التفاعل الإيجابي للمواطنين مع رؤية سمو ولي العهد، بأهمية التحول الرقمي وانعكاسه على كل مناحي الحياة؛ يأتي من عميق إيمانهم بهذا المشروع الحيوي الطموح، الذي يسعى لجعل المملكة من مصاف دول العالم في التعاملات الرقمية، ضمن الاقتصادات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وفي سنوات الرؤية، تعيش المملكة حالة من "الانتعاش التقني"، وذلك في الجانبين المعرفي والتطبيقي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك يرجع إلى سبب بسيط، ألا وهو التبني الواضح والقوي لاستراتيجيات التحول الرقمي التي ستنقل الدولة السعودية نحو مرتبة متقدمة ضمن مجموعة الدول والمجتمعات الرقمية الحديثة المتطورة.
وفي السعودية الجديدة، لا يُمكن تجاهل الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد عوامل التمكين الرئيسة في طريق تحقيق رؤية 2030؛ حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدةً إلى تعزيز القدرات، وتجهيز البنية التحتية وتدريب الفرق العاملة؛ حتى تكون لديها المقدرة لمواكبة وإدارة الخدمات والمنتجات الناشئة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي وعملية التحول الرقمي.
لم يكن صدور قرار اعتماد "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" قرارًا مفاجئًا في الوسط التقني ولدى الشركات وقطاعات الأعمال، لأن هذا القرار هو استكمال لمسيرة تحقيق رؤية 2030.
ويوماً بعد آخر، تخطو المملكة خطوات وثابة نحو المستقبل في هذا المسار، وتحقق إنجازات نوعية في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، إيماناً من المملكة بأن هذا من صميم أدوات التقدم والارتقاء، وهو ما شدد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما حرص على زيارة شركات الذكاء الاصطناعي والتقنية العالمية، والتقاء مسؤوليها، في محاكاة واقعية لتطورات المستقبل.
واليوم تراهن قيادة المملكة على الشباب السعودي في مشروع التحول الرقمي القائم على اقتصاديات الذكاء الاصطناعي؛ باعتبارهم المحرك الأساسي لها ومن أهم وأكبر الفئات الأساسية المُستفيدة منها، وهو ما أثمر اليوم عن ضخ الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مشاريع الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تستقطب الكثير من الأفكار لتطوير القطاع، وتأسيس بنية تحتية، ترتكز عليها مشاريع القطاع، وفق مرئيات القطاع، وتطلعات رؤية 2030.