"لمحبي الرياضة وركوب الدراجات الهوائية".. 34 ممشى جاهزًا بالجوف ومحافظاتها

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان: تحرص الأمانة على تهيئة مسارات المشي والدراجات الهوائية والمسطحات الخضراء وصيانتها دوريًا على مدار العام، وكذلك في مواسم الإجازات والأعياد وشهر رمضان المبارك، وتوفر جميع الخدمات للزوار ومحبي رياضة المشي من دورات مياه وجلسات وألعاب للأطفال؛ حيث تسهم تهيئة مسارات المشي في رفع نسبة ممارسة الرياضة، وتحسين جودة الحياة؛ تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.