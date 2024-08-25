"السكري" يتصدر مبيعات كرنفال بريدة للتمور

وحل تمر المجدول في المركز الثالث كأغلى صنف يتم بيعه خلال الكرنفال الذي بدأت فعالياته مطلع أغسطس الجاري، وسعره بين 35 إلى 180 ريالًا، وجاءت تمور الصقعي والهشيشي في المركز الرابع بسعر من 20 إلى 100 ريال، ومن ثم السكرية الحمراء 20- 50 ريالًا، والخلاص مناصيف 20- 35 ريالًا، والونانة مناصيف 20- 25 ريال، والسكري المناصيف 15- 25 ريال، وجاء السكري الرطب في المركز التاسع بسعر تراوح بين 12 إلى 20 ريالًا، وأخيرًا البرحي 10- 20 ريال.