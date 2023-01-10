الرياض.. "حماية القيم" على رأس مناقشات مسؤولي حقوق الإنسان بمجلس التعاون

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان أبرزها حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في هذا المجال، كما جرى الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال حقوق الإنسان.