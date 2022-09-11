منح لليمن ومساعدات.. مليار دولار من "الإسلامي للتنمية" لمشاريع في 9 دول

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على ما مجموعه 1.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات في 9 دول أعضاء، إضافة إلى 1.79 مليون دولار أمريكي، منحة لعدد من المشاريع الأخرى بما في ذلك الجاهزية للوصول إلى الأسواق في الجمهورية اليمنية، ومنح المساعدة الخاصة للجاليات المسلمة في 3 دول غير أعضاء، وذلك خلال دورته 347 المنعقدة اليوم في المقر الرئيس للبنك بجدة.