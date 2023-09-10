مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري عملية ناجحة بالمنظار لإزالة كيس ضخم من الطحال

وأوضحت د. نهى الصالح أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء المعطيات التي قدمتها نتائج الفحوصات، وخلص إلى ضرورة استئصال الكيس، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة وتحضير المريضة، أخضعت لعملية جرت تحت التخدير العام، وباستخدام تقنية المنظار والدخول عبر "3" فتحات صغيرة تراوحت أطوالها بين "5" ملم و"1" سم، تمت إزالة الكيس بالكامل ولله الحمد بنجاح تام، مع المحافظة على أعضاء الجسم الملاصقة والمجاورة.