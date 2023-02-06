"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.