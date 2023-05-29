"فيصل الطبي" بالطائف ينجح في زراعة للحالبين بمثانة طفلة 5 سنوات

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في زراعة للحالبين بمثانة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وكانت تعاني بسبب التهابات متكررة وآلام حادة في البطن.
وأوضحت "صحة الطائف" لـ "سبق" أنه بعد عمل الفحوص اللازمة تبين وجود ارتجاع من الدرجة الخامسة على الكليتين، حينها قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور حازم السفياني إجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها زراعة للحالبين في المثانة، تكللت العملية بالنجاح.
وأضافت: بعد أيام من إجراء العملية والتأكد من استقرار الحالة، غادرت الطفلة المجمع بصحة جيدة ولله الحمد، على أن تتابع مع العيادات الخارجية بالمجمع.
يُشار إلى أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يضم 800 سرير ولديه كوادر بشرية متميزة وأجهزة طبية متقدمة يمكنه من تقديم خدمات طبية مجودة للمستفيدين والمستفيدات.