"فيصل الطبي" بالطائف ينجح في زراعة للحالبين بمثانة طفلة 5 سنوات

وأوضحت "صحة الطائف" لـ "سبق" أنه بعد عمل الفحوص اللازمة تبين وجود ارتجاع من الدرجة الخامسة على الكليتين، حينها قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور حازم السفياني إجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها زراعة للحالبين في المثانة، تكللت العملية بالنجاح.