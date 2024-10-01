مؤثران بوسائل التواصل في "كتاب الرياض": السعوديون من أكثر الشعوب قراءة وأجيالهم الحالية الأعلى اطلاعاً

من جانبه، أعرب فهد البقمي، المتخصص في التقنية والذكاء الاصطناعي، والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، عن عدم توقعه باحتمالية اختفاء الكتب الورقية، في المدى القصير أو المتوسط، كما أنها تملك علاقة نفسية مع الإنسان، رغم أن هناك انتشارًا للكتب الإلكترونية التي تؤدي دورًا مهمًا في حفظ الإرث الثقافي.