"السياحة": ارتفاع أعداد الغرف المرخصة في العاصمة المقدّسة إلى 227 ألفاً في موسم الحج

وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المرخصة تضم 801 فندق، و12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص، ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م؛ ليصل إلى 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وذلك بالعاصمة المقدّسة.