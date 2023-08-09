"الحصيني" تعليقاً على إعلان المنظمة العالمية للأرصاد: نريد الحقيقة

وقال الحصيني؛ إنه في ظل عدم وجود بيانات مناخية متاحة للجميع من علماء ومختصين في علم الأرصاد والبيئة وعدم وجود تفاصيل أكثر توضح هذا الكلام بشكل علمي ودقيق؛ فإن فكرة التغير المناخي تظل فكرة يسودها الشك عند البعض، في ظل محاولة البعض تمرير مثل هذا الطرح لأسباب سياسية أو اقتصادية.