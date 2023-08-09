"الحصيني" تعليقاً على إعلان المنظمة العالمية للأرصاد: نريد الحقيقة

علّق الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ على ما أعلنته المنظمة العالمية للأرصاد، حول ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات إلى مستويات قياسية جديدة، وتأكيدها أن عام 2023 هو أكثر الأعوام سخونة حتى الآن بمقدار 0.43 درجة مئوية مقارنة بمتوسط درجات الحرارة الأخيرة، وبمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
وقال الحصيني؛ إنه في ظل عدم وجود بيانات مناخية متاحة للجميع من علماء ومختصين في علم الأرصاد والبيئة وعدم وجود تفاصيل أكثر توضح هذا الكلام بشكل علمي ودقيق؛ فإن فكرة التغير المناخي تظل فكرة يسودها الشك عند البعض، في ظل محاولة البعض تمرير مثل هذا الطرح لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف الحصيني؛ متسائلاً، هل تتم إتاحة البيانات -بشكل مفصل- التي ارتكزت عليها فكرة التغير المناخي والإفراج عن هذه البيانات والمعلومات حتى تكون هناك مصداقية في الطرح، وفقاً لدراسة علمية بعيدة عن أهداف عامة أو خاصة ولهدف واحد هو الوصول إلى أقصى درجات الحقيقة؟