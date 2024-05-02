كيا الجبر الناقل الرسمي للمؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ

شاركت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في السعودية في المؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته الجمعية السعودية لطب الطوارئ في مدينة الخبر خلال الفترة من 22 – 24 أبريل 2024م.
كيا الجبر كانت الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر الذي شهد حضور ومشاركة واسعة محلية ودولية من المختصين في هذا المجال الطبي الحيوي، وقامت شركة الجبر التجارية بتوفير نخبة من سيارات كيا المميزة لنقل ضيوف المؤتمر والمساندة في جميع الخدمات اللوجستية لإنجاح هذا الحدث الطبي العالمي الذي أقيم على أرض المملكة.
وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن المشاركة في رعاية المؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ يعكس حرص الشركة على المساهمة في دعم النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على ضوء رؤية 2030 وما شهدته من استضافة العديد من الأحداث العالمية الضخمة في شتى المجالات ومنها المؤتمرات العلمية المتخصصة كما هو الحال في هذا المؤتمر.
وتابع الجبر قائلاً: تأتي رعايتنا للمؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ متماشية مع رسالتنا الاجتماعية الهادفة للعب دور إيجابي في دعم إقامة مثل هذه الأحداث العالمية المهمة على أرض المملكة والاستفادة من نتائجها وتوصياتها في الارتقاء بالقطاع الطبي الحيوي والهام والذي له علاقة اتصال مباشرة بكافة أفراد المجتمع دون استثناء، وحقيقة نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى توالي إقامة مثل هذه المؤتمرات العالمية وتوافد أبرز العلماء والمتخصصين للمشاركة والإفادة والاستفادة من ما يتم طرحه خلالها.