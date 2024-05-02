كيا الجبر الناقل الرسمي للمؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ

وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن المشاركة في رعاية المؤتمر العالمي التاسع لطب الطوارئ يعكس حرص الشركة على المساهمة في دعم النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على ضوء رؤية 2030 وما شهدته من استضافة العديد من الأحداث العالمية الضخمة في شتى المجالات ومنها المؤتمرات العلمية المتخصصة كما هو الحال في هذا المؤتمر.