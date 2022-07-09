وزير الصحة يُهنّئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

وسأل الله تعالى أن يجعل ما يُقدّمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة عليهم أعواماً عديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفقهم لما فيه خير هذه البلاد ومواطنيها، ويديم على هذا الوطن الأمن والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.