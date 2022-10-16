"التخصصي" يوقع مذكرة تفاهم مع "سايبر إكس" للتوعية بالأمن السيبراني

وقع مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس، للتعاون في تقديم محتوى توعوي في مجال الأمن السيبراني، والمساهمة في توعية موجهة ومصممة للمجال الصحي يستفيد منها الطاقم الطبي ومنسوبو وزوار مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك بتوفير معلومات على نسق تعليمي متكامل، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي الأمني المجتمعي.