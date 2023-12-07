"وزير البيئة": لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه حتى العام 2050

وأوضح أن الوزارة تبنت برنامجًا يُعنى بالعرض والطلب، وبالتالي لدينا معلومات عن احتياجات المملكة من المياه حتى العام 2050. ولدينا خطط للتعامل مع هذه الاحتياجات والنمو في الطلب على المياه.