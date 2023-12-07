"وزير البيئة": لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه حتى العام 2050
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة لديها خطط استراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه إلى 2050.
وأضاف "الفضلي" في كلمته في الجلسة الحوارية "تنمية مستدامة" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء: إن الوزارة لديها استراتيجية محددة ومتجددة للمحافظة على المياه والارتقاء بالخدمات وضمان سلامتها.
وأوضح أن الوزارة تبنت برنامجًا يُعنى بالعرض والطلب، وبالتالي لدينا معلومات عن احتياجات المملكة من المياه حتى العام 2050. ولدينا خطط للتعامل مع هذه الاحتياجات والنمو في الطلب على المياه.
وأكد "الفضلي" أن الوزارة تستهدف إعادة تدوير نحو 95% من النفايات للإسهام في الناتج المحلي.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة بعنوان "تنمية مستدامة" فيتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".