لضمان الامتثال في السوق.. "هيئة العقار" تنفّذ 11 جولة رقابية مشتركة خلال يوليو

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري؛ حيث قامت فرقها خلال الفترة ذاتها بزيارة 21.194 منشأة وموقعًا عقاريًّا مختلفًا، نتج عنها رصد 11.367 إعلانًا عقاريًّا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تَلَقّت الهيئة 603 بلاغات عقارية عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها؛ فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني، أكثر من 26.887 إعلانًا عقاريًّا؛ حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.