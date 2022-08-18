بجوائز فاقت نصف المليون ريال.. "الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن بتايلند وتكرّم الفائزين

وفي التفاصيل، رعى الحفل الختامي للمسابقة الذي أُقيم، مساء اليوم الخميس، بفندق الميراث بالعاصمة بانكوك، الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي ألقى كلمة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك الأستاذ عصام بن صالح الجطيلي وسفراء الدول العربية والإسلامية، ونائب شيخ الإسلام آرون بون جوم، والجنرال سورين بالاري أمين عام المجلس المركزي الإسلامي بتايلند والدكتور عبدالله نوماس رئيس لجنة تنظيم المسابقة، وعدد من القيادات السياسية والإسلامية التايلندية.