بجوائز فاقت نصف المليون ريال.. "الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن بتايلند وتكرّم الفائزين

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء اليوم الخميس العشرين من شهر المحرم لعام 1444هـ، المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند التي نظمتها الوزارة، وذلك بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك والتي شارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وبلغت جوائزها نصف مليون ريال، والتي تُقام لأول مرة في تاريخ تايلند بدعم ورعاية المملكة.
وفي التفاصيل، رعى الحفل الختامي للمسابقة الذي أُقيم، مساء اليوم الخميس، بفندق الميراث بالعاصمة بانكوك، الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي ألقى كلمة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك الأستاذ عصام بن صالح الجطيلي وسفراء الدول العربية والإسلامية، ونائب شيخ الإسلام آرون بون جوم، والجنرال سورين بالاري أمين عام المجلس المركزي الإسلامي بتايلند والدكتور عبدالله نوماس رئيس لجنة تنظيم المسابقة، وعدد من القيادات السياسية والإسلامية التايلندية.
واستهل الحفل الختامي للمسابقة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إثر ذلك ألقى الشيخ العنزي كلمة استعرض تاريخ المسابقات القرآنية وعناية القيادة السعودية بها ودعم المتنافسين على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في تحفيز الناشئة على حفظ القرآن الكريم والعناية بهم تماشيًا مع دستورها والنظام الأساس للحكم الذي نص على نشر القرآن الكريم وتعليمه ودعم حفظته.
وقدم "العنزي" الشكر والتقدير لقيادة المملكة على حرصها على تلمس حاجات مسلمي تايلند ودعم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، منوهًا بالإشراف المباشر على برامج الوزارة وأعمالها من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ودعمه المستمر لأعمالها وبرامجها في داخل المملكة وخارجها ومن ذكر تنظيم المسابقات القرآنية في دول العالم.
وألقى القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عصام الجطيلي كلمة نوه برسالة المملكة ودعمها المستمر لكل ما يخدم المسلمين بالعالم، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه المسابقة يجسد دور وإسهامات المملكة وقيادتها في دعم الأشقاء في مملكة تايلند.
وأشاد الجطيلي" بالتنظيم المميز للمسابقة والذي تزامن مع قوة العلاقات ومتانة العلاقات بين البلدين، مقدمًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية وكل العاملين بالوزارة في دعم ومتابعة مسيرة المسابقة والتي توجت بنجاحها وتميزها على المستوى الوطني.
وألقى نائب شيخ الإسلام آرون بون جوم كلمة ثمن مواقف المملكة وقيادتها ودعمها المستمر للشعب التايلندي على مدى التاريخ، مشيرًا إلى أن دعم وإقامة المسابقة كان له أثر بالغ لمسلمي تايلند للتنافس على شرف حفظ القرآن الكريم وتعلمه والعمل به.
وقدم الجنرال سورين بالاري أمين عام المجلس المركزي الإسلامي بتايلند، الشكر والتقدير لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على تنظيم المسابقة والدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب التايلندي، مثنيًا على الجهود المتواصلة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الشأن الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال.
وشكر الدكتور عبدالله نوماس رئيس لجنة تنظيم المسابقة، وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعم المسابقة والعناية بها منذ التصفيات الأولية وحتى الختام، مبينًا أن المسابقة تألقت بحرص أبناء وبنات الشعب التايلندي على التنافس في الفوز بها كونها أول مسابقة تُقام على مدى التاريخ بهذا الحجم وعلى المستوى الوطني.
وفي ختام الحفل الختامي للمسابقة سلم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للفائزين بالمسابقة الجوائز المالية والدروع التذكارية للمتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة وسط حضور لافت للإعلاميين وشاركت "سبق" بتغطيات حصرية للمسابقة.