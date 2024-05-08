للمحافظة على البيئة.. إزالة 966 سيارة تالفة بمكة المكرّمة

وأوضحت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة، أنه بلغ عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 966 سيارة وهيكلًا، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قِبل أصحابها، في حين تم نقل أكثر من 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات، ويأتي ذلك بعد أن باتت تشكل خطراً لما تسبّبه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويهها المظهر العام.