شاهد.. لوحات جمالية خلابة ترسمها "روضة الخشم".. بحيرات طبيعية تحفها "السدر"

وتُعد "روضة الخشم" الواقعة بالقرب من مدينة تمير (160 كم شمال منطقة الرياض) مقصدًا للكثير من هواة الرحلات البرية؛ للاستمتاع بجمالها، وأشجارها الكثيفة التي تمثل حاجزًا، وخصوصية للعائلات، ولعل ما يشير إليه هواة الرحلات البرية، أن روضة الخشم رغم كثافة أشجارها إلا أنها لا يمكن رؤيتها؛ بسبب انخفاضها عن مستوى الأرض بشكل ملحوظ.