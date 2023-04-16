شاهد.. لوحات جمالية خلابة ترسمها "روضة الخشم".. بحيرات طبيعية تحفها "السدر"

رسمت روضة "الخشم"، لوحات جمالية خلابة، شمال مدينة تمير، بعد هطول الأمطار وتدفق السيول داخل الروضة، مما جعل الروضة تستهوي المتنزهين ومحبي البر، حيث يتوافدون من مدينة تمير ومحافظات سدير والعاصمة الرياض.
ويستمتع رواد المتنزه بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة طبيعية وسط الأشجار الكثيفة، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل، مما يضفي على المنطقة جوًّا ربيعيًّا تعيشه هذه الروضة حاليًا بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال هذه الأيام.
وتُعد "روضة الخشم" الواقعة بالقرب من مدينة تمير (160 كم شمال منطقة الرياض) مقصدًا للكثير من هواة الرحلات البرية؛ للاستمتاع بجمالها، وأشجارها الكثيفة التي تمثل حاجزًا، وخصوصية للعائلات، ولعل ما يشير إليه هواة الرحلات البرية، أن روضة الخشم رغم كثافة أشجارها إلا أنها لا يمكن رؤيتها؛ بسبب انخفاضها عن مستوى الأرض بشكل ملحوظ.
ويعود سبب تسميتها بروضة الخشم إلى خشم الأرطاوي، وهو أحد شعاب، وخشوم جبال العرمة.
ويصب فيها شعيب الأرطاوي من الشمال وشعيب الأصوف، وأهم نباتاتها أشجار السدر، وبها بعض أشجار الطلح، وتنبت بها الأعشاب الموسمية المتنوعة.
وتمثل المنطقة مقصدًا مهمًّا لهواة تربية النحل، وإنتاج النحل؛ بسبب كثرة أشجار السدر البرية؛ حيث يعد أحد أطيب أنواع العسل وأغلاها، ويتم وضع صناديق النحل معلقة على أشجار السدر؛ حيث أزهارها خلال فصل الربيع من كل عام.
المصور عبدالله البرغش، رصد بكاميرته الطائرة تلك المناظر الخلابة وخص بها متابعي "سبق".