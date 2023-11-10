الباكستانيون يحوّلون 2.5 مليار دولار في أكتوبر والسعودية في صدارة الدول المساهمة

أفاد البنك المركزي الباكستاني، اليوم الجمعة، بأن التحويلات المالية التي أرسلها المقيمون الباكستانيون إلى بلادهم بلغت 2.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، مسجلةً زيادة قدرها نحو 11.5% على أساس شهري، وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المساهمة الرئيسة في تدفقات التحويلات المالية.
وأوضح بيان البنك المركزي الباكستاني، أنه فيما يتعلق بالنمو، فقد شهدت التحويلات زيادة بنسبة 11.5% على أساس شهري و9.6% على أساس سنوي، خلال أكتوبر 2023، وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 يوليو الماضي، بلغت التحويلات الواردة إلى البلاد 8.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيان، بلغت التحويلات الواردة من المملكة العربية السعودية 616.8 مليون دولار، مما يجعلها الدولة الرئيسة المساهمة في تدفقات النقد إلى البلاد، تلتها الإمارات بمبلغ 473.9 مليون دولار، وسجّلت التحويلات القادمة من بريطانيا 330.2 مليون دولار، في حين بلغت التحويلات القادمة من الولايات المتحدة 283.3 مليون دولار.