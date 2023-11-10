الباكستانيون يحوّلون 2.5 مليار دولار في أكتوبر والسعودية في صدارة الدول المساهمة

وأوضح بيان البنك المركزي الباكستاني، أنه فيما يتعلق بالنمو، فقد شهدت التحويلات زيادة بنسبة 11.5% على أساس شهري و9.6% على أساس سنوي، خلال أكتوبر 2023، وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 يوليو الماضي، بلغت التحويلات الواردة إلى البلاد 8.8 مليار دولار.