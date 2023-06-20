"أمانة الرياض" تُغلق 96 موقعاً وتوقف 446 عاملاً مخالفاً خلال مايو

استعرضت أمانة الرياض أبرز الأرقام والإحصائيات لغرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض، بالتعاون بين 14 جهة حكومية وخدمية.
ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة خلال شهر مايو الماضي، حيث أغلقت الجهات المشاركة 96 موقعاً مخالفاً، وأوقفت 446 عاملاً مخالفاً، وزارت 1044 موقعاً ومحلاً تجارياً.
وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على تويتر، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 1704 قطع مواد عينية، و141 طناً من الخضراوات والفواكه.
وتابعت الأمانة على حسابها بتويتر، أنه تمّ فصل الخدمة عن 38 عدّاد كهرباء ومياه عن المواقع المخالفة، وحجز 10 مركبات مخالفة.