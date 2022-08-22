"عقارات الدولة": استقبال طلبات العقار للمنظومة الحكومية إلكترونياً فقط

وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.