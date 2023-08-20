اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الثامنة عشرة بالرياض

ورحب الفقار بالوفد الأردني، وقدم شكره على ما لقيه الوفد السعودي خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية خلال أعمال الدورة السابقة المنعقدة في عمان، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن عقد هذه الدورات المشتركة يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.